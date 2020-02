23.02.2020 h 07:33 commenti

Macchina si schianta contro un albero, grave una cinquantenne

L'incidente è avvenuto questa notte sulla provinciale 325 a Terrigoli. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Vaiano per estrarre i feriti, anche un 61enne, dall'abitacolo. Non sono coinvolte altre vetture

Grave incidente questa notte, 23 febbraio verso le 2, sulla provinciale 325 a Terrigoli nel Comune di Vernio, feriti una donna di 50 anni e un un uomo di 61 che sono stati trasportati rispettivamente in codice rosso e giallo al Santo Stefano.Secondo una prima ricostruzione, il guidatore, che procedeva in direzione Vernio, ha perso il controllo della vettura, è uscito dalla carreggiata colpendo un albero.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Vaiano per estrarre dall'abitacolo le due persone rimaste incastrate per lo scoppio dell'airbag, un'ambulanza della Misericordia di Vernio con medico a bordo e una della Pubblica Assistenza della Briglia. Ancora da stabilire le cause dell'incidente, probabilmente un colpo di sonno, dove non risultano coinvolte altre vetture.