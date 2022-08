17.08.2022 h 11:42 commenti

M5S, Parlamentarie con affluenza record. Quattro gli autocandidati pratesi pronti a correre

Alla Camera si sono proposti Chiara Bartalini e Raffaelle Iazzetta, al Senato Andrea Fossi e Paolo Bati. Le urne virtuali si sono chiuse ieri sera. Passato con oltre l'86 per cento di voti il 'listino bloccato' del presidente Conte

nella foto Chiara Bartalini

Ore di grande attesa per gli aspiranti candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche. Ci vorrà qualche giorno prima di sapere chi è stato premiato dalle Parlamentarie che si sono chiuse alle 22 di ieri, martedì 16 agosto. Quattro gli autocandidati pratesi in corsa: Chiara Bartalini e Raffaele Iazzetta alla Camera, Andrea Fossi e Paolo Bati al Senato. Intanto due dati: l'affluenza record e l'affermazione della linea del presidente Giuseppe Conte.

Primo dato: sulla nuova piattaoforma M5S SkyVote hanno votato 50.014 iscritti su 133.664 aventi diritto: il numero più alto di sempre. Un successo ancora più importante se si tiene conto della distanza con il risultato del 2018 quando alle Parlamentarie furono in 39mila a esprimere il voto.

Secondo dato: il 'listino bloccato' proposto da Conte è stato confermato da 43.282 voti favorevoli (più dell'86 per cento). Contrari 6.732 votanti (il 13,4 per cento). Dentro il listino ci sono 15 nomi illustri che saranno collocati nei posti più significativi e favorevoli e che, salvo 'sorpresissime', saliranno in Parlamento. Tra loro figurano Chiara Appendino, ex sindaco di Torino, Federico Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale antimafia, Stefano Patuanelli, ex ministro, Roberto Scarpinato, magistrato ed ex componente del pool antimafia di Palermo.

Tornando a Prato, stanno incrociando le dita Chiara Bartalini, attivista della prima ora, moglie dell'assessore al Turismo del Comune di Prato, Gabriele Bosi, l'imprenditore Raffaele Iazzetta, iscritto ai 5Stelle dal 2016, Andrea Fossi, operaio tessile iscritto dal 2013 e Paolo Bati, 73 anni, di Cantagallo, attivista dal 2018.



