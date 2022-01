03.01.2022 h 08:08 commenti

M5S, in Consiglio comunale cambio di ruoli tra Maioriello e La Vita

I due consiglieri si scambiano gli incarichi: Silvia La Vita diventa capogruppo e Carmine Maioriello entra nella commissione Controllo e garanzia. "E' una decisione presa a inizio legislatura perché per noi non sono importanti le poltrone ma le idee e le proposte"

Avvicendamento nel gruppo del M5S in Consiglio comunale a Prato: l'attuale capogruppo, Carmine Maioriello, cede il ruolo a Silvia La Vita che a sua volta lascia il suo di commissario nella commissione Controllo e garanzia al collega. "Questo cambio a metà percorso - spiega Maioriello - era già previsto ed è frutto di un accordo preso all'inizio della legislatura. Una buona consuetudine per sottolineare ancora una volta che nel nostro Movimento non è importante il ruolo rivestito all'interno delle istituzioni e non sono importanti o le poltrone assegnate, bensì la circolazione delle idee e le proposte contenute nel nostro programma elettorale. Silvia La Vita è alla seconda legislatura e farà sicuramente molto bene".

Edizioni locali collegate: Prato

