07.06.2022 h 16:21 commenti

Lutto per la sanità pratese, è morto il dottor Mauro Ruggeri

Aveva 69 anni e nel 2023 sarebbe andato in pensione dopo una vita trascorsa come medico di famiglia con ambulatorio in via Pistoiese. Era presidente del direttivo toscano della Simg (Società Italiana medici di Medicina generale)

La medicina generale e tutta la sanità pratese piangono il dottor Mauro Ruggeri, morto stanotte a causa di un malore all'età di 69 anni. La corsa al policlinico fiorentino di Careggi, è stata inutile. Il medico di famiglia esercitava da sempre nell'ambulatorio di via Pistoiese, ma viveva a Firenze. Il prossimo anno sarebbe andato in pensione. Numerosi gli incarichi ricoperti anche per conto della Regione. Era inoltre presidente del direttivo toscano della Simg (Società Italiana medici di Medicina generale ) , dal 2014 coordinatore Aft e membro del direttivo del dipartimento di medicina generale. L'assessore alla salute, Luigi Biancalani, medico di medicina generale in pensione, è visibilmente commosso: "Lo conoscevo da sempre, sin dalla laurea. - afferma - Gli ho chiesto tante volte di entrare nel consiglio dell'ordine, ma a lui piaceva di più curare gli approfondimenti scientifici del nostro lavoro. Ti colpiva il modo razionale e sereno con cui si approcciava, era una persona su cui si poteva fare sempre affidamento. Per noi è una grossa perdita, per me se ne va un amico vero".