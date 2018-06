12.06.2018 h 15:07 commenti

Lutto per la politica e l'associazionismo, è morto Renzo Bettazzi

Fu tra i fondatori del circolo Arci di Sant'Ippolito. In seguito è stato anche segretario del Pci pratese

Ma.Gu.

Lutto nel mondo della politica e dell'associazionismo. Renzo Bettazzi si è spento ieri a 96 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari. Noto in città negli ambienti di sinistra, Bettazzi era nato il 20 ottobre 1922, si era fatto conoscere per il suo impegno che lo portò ad istituire il Circolo Arci di Sant'Ippolito negli anni '60, di cui divenne anche presidente. Fu segretario del Pci negli anni '70 e, sempre attivo politicamente fino alle recenti vicende di fusione nel centro sinistra. Lo ricordano i figli Claudio, ex presidente di Cna Prato, e Tiziano e i compagni e amici di Sant'Ippolito. La camera ardente è stata predisposta presso la Misericordia di Oste, mentre i funerali si terranno domani mercoledì 13 giugno alle ore 14 nella chiesa di Sant'Ippolito.