Lutto per la Croce Rossa, è scomparsa la vicepresidente Patrizia Beatrice Saletti

Aveva 72 anni e per più di mezzo secolo ha fatto parte dell'associazione come infermiera volontaria

Lutto per la Croce Rossa di Prato che ha perso la sua vicepresidente, Patrizia Beatrice Saletti, morta oggi 22 gennaio all'età di 72 anni. Di professione maestra, faceva parte della Croce Rossa dal 1968 quando era entrata come infermiera volontaria. Da quattro anni era vicepresidente della sezione pratese e a giugno era stata nominata Cavaliere della Repubblica. Si è spenta al termine di una breve malattia.

"Lascia un vuoto incolmabile in tutti noi - dice la presidente della Croce Rossa pratese Maria Paola Bini -. Sempre disponibile, attiva e risolutiva".

La salma di Patrizia Beatrice Saletti sarà esposta dalle 18 di stasera alle Cappelle del Commiato della Misericordia in via Convenevole. Il funerale è fissato per le 10 di venerdì mattina nella chiesa di Grignano e sarà organizzato dai servizi funebri della Misericordia.