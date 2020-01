E' morto, a 84 anni, Marino Gramigni, storico titolare della Fidias, una delle rifinizioni più importanti del distretto, chiusa nel 2013 dopo oltre cinquanta anni di attività. Gramigni si è spento ieri sera, domenica 19 gennaio, al termine di una malattia che aveva minato il suo fisico forte. La situazione di salute era andata peggiorando negli ultimi giorni, come testimoniato dai tanti suoi ex dipendenti che, nonostante la chiusura dell'azienda, avevano mantenuto un legame fortissimo con il loro ex titolare. Basti pensare che era stato creato un gruppo su Facebook, "Gli orfani della Fidiasse", e che in occasione degli 80 anni di Marino Gramigni, proprio i suoi ex dipendenti lo avevano voluto festeggiare con una grande festa ( LEGGI ).