Lutto per il mondo edile pratese: è scomparso nella notte Gabrio Rodolfo Vannini

L'imprenditore aveva fondato e guidato la Toscoceramica e la Ediltosco, aziende leader nel settore della pavimentazione. Adesso la famiglia pensa ad un progetto per le cure oncologiche da portare avanti nel suo nome

Il mondo dell'imprenditoria edile pratese in lutto per la scomparsa di Gabrio Rodolfo Vannini, fondatore negli anni '70 della Toscoceramica e poi della Ediltosco, una delle aziende leader nel settore della pavimentazione, che ha portato alto il nome di Prato in tutta Italia.

Vannini aveva 77 anni e fino all'ultimo ha continuato a lavorare per le sue aziende. E' morto stanotte, 13 aprile, nella sua casa, accudito dalla moglie Ilaria. Da mesi lottava contro una brutta malattia che lo scorso agosto lo aveva costretto a subire un intervento chirurgico. Fino a quel momento aveva guidato in prima persona l'azienda e, come racconta commossa la moglie, anche negli ultimi tempi, dal letto dell'ospedale, continuava a seguire gli affari, dando disposizioni ai suoi collaboratori.

La sua tempra di combattente verrà ora portata avanti dai familiari che hanno deciso di dare vita ad un progetto per le cure oncologiche. Per questo motivo la moglie Ilaria invita a non portare fiori ma a devolvere eventuali offerte proprio a scopo benefico.

La camera ardente di Vannini sarà allestita a partire dalle 14 di oggi alle Cappelle della Misericordia in via Convenevole, E saranno sempre i servizi funebri della Misericordia ad occuparsi del funerale che è stato fissato per lunedì 15 aprile alle 11.15 nella chiesa di San Michele, attigua alle cappelle funebri.