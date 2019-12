12.12.2019 h 08:27 commenti

Lutto per il commercio pratese, è scomparso Roberto Cosci

Aveva 77 anni e a lungo aveva gestito lo storico negozio di via Roma che portava il suo nome ed era specializzato in tv ed elettrodomestici

Il negozio Cosci era stato aperto negli anni '60 e da allora era diventato un ounto di riferimento per tutti i pratesi che divevano acquistare una tv o un elettrodomestico. Fino a non molti anni fa, quando l'avvento e il diffondersi delle grandi catene aveva costretto Cosci ad alzare bandiera bianca.

La camera ardente è allestita nelle cappelle del comiato della Croce d'Oro mentre il funerale è fissato per domani, 13 dicembre, alle 9.30, nella chiesa di Santa Maria del Soccorso.

Per anni il suo nome a Prato è stato sinonimo di televisione e di elettrodomestici. È scomparso martedì sera 10 dicembre, Roberto Cosci, ex titolare dello storico negozio di via Roma. Aveva 77 anni Ed era malato da tempo.