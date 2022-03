07.03.2022 h 12:02 commenti

Lutto per il cinema e il teatro: è morto l'attore pratese Gabriele Tozzi

Aveva 78 anni. originario di Mercatale di Vernio si era trasferito molto giovane a Roma senza però mai tagliare i ponti con Prato dove aveva una casa a Figline trasformata in laboratorio teatrale per i giovani

L'attore pratese Gabriele Tozzi è morto nella sua Roma. Aveva 78 anni e da qualche mese era malato. Nato a Mercatale di Vernio, si era trasferito molto giovane a Roma ma continuava ad avere legami stretti con la città di Prato. Grande interprete di teatro, ma anche per il cinema e la tv, Tozzi era stato protagonista di varie iniziative culturali anche a Prato, con cui aveva mantenuto un legame forte. Proprio qui infatti, vicino a Figline, aveva fondato un laboratorio teatrale rivolto a giovani artisti. Un laboratorio a carattere residenziale che aveva trovato spazio nella sua casa colonica, dove aveva allestito una sala teatrale per le prove e per gli spettacoli. L’amore per il palcoscenico nasce da quando era studente universitario: abbandonò la facoltà di scienze naturali di Firenze per iscriversi all’Accademia nazionale d’arte. Nella sua lunga carriera ha lavorato molto per il teatro ma anche per cinema e tv. Negli ultimi anni Prato ha accolto, dentro Prato Estate, una sua mise en espace con Carlotta Vettori, all'interno del chiostro del Duomo.

Alla moglie Cristina Fondi, a sua volta attrice di grande talento, al fratello Gilberto, storico ex direttore del centro di scienze naturali di Galceti e a tutti familiari le condoglianze del sindaco a nome del Comune di Prato.