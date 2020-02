03.02.2020 h 18:51 commenti

Lutto per il calcio a 5, muore a 47 anni l'ex capitana dell'Atlantide Prato

Paola Roti, guidando la formazione pratese, arrivò per due volte a un passo dallo scudetto. In precedenza aveva militato in serie A nel calcio a 11 con la maglia del Pisa. Lascia tre figli

Lutto per il mondo sportivo pratese. E' morta ieri, domenica 2 febbraio, Paola Roti. Aveva 47 anni, madre di tre figli. Lavorava per Trenitalia e si è dovuta arrendere ad un male incurabile. Nata a Prato, Paola Roti aveva iniziato con il calcio a 5, giocando come difensore centrale. Era stata protagonista, con la maglia del Pisa, in serie A, dove la squadra nerazzurra aveva lasciato il segno anche grazie a Paola Roti. Una volta appese le scarpette con i chiodi, la claciatrice pratese aveva proseguito la sua attività nel Calcio a 5, difendendo i colori dell'Atlantide Prato. Paola Roti era il capitano e il leader indiscusso della squadra alleata da Renzo Bellandi, che dominò il campionato toscano a cavallo tra la fine degli anni novanta e l'inizio degli anni 2000. Con lei in campo la compagine laniera sfiorò per due volte consecutive il titolo italiano, piazzandosi una volta al terzo posto e una volta al quarto nella Final Four Scudetto. Si era poi iscritta al supercorso di Coverciano, riuscendo ad ottenre, tra le prime donne, il patentino di allenatore.

