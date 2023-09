28.09.2023 h 19:56 commenti

Lutto nella sanità pratese, è morto un noto infermiere del Misericordia e Dolce

Fabio Gaia avrebbe compiuto 77 anni domani. E' stato il punto di riferimento del reparto di ortopedia del vecchio ospedale

Lutto nel mondo della sanità pratese per la scomparsa di Fabio Gai, molto conosciuto in tutto il territorio provinciale per aver svolto per tanti anni con impegno e dedizione la professione di infermiere nel reparto di ortopedia al Misericordia e Dolce.

Si è spento oggi 28 settembre, al Santo Stefano. Domani avrebbe festeggiato il 77esimo compleanno. Un punto di riferimento per i colleghi e i medici, ma anche per i tanti pazienti che sono passati da questo reparto. I funerali, curati dall'agenzia funebre Iris, si terranno sabato 30 settembre alle 10 nella chiesa delle Fornacelle a Montemurlo. La salma è esposta da domani nella sua abitazione in via Torino a Montemurlo.



Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus