24.08.2021 h 12:50 commenti

Lutto nell'Anpi per la morte di Franco Calcagnini, partigiano della Brigata Buricchi

Aveva 95 anni ed è stato attivo soprattutto nella Val di Bisenzio, aveva ricevuto la medaglia dal Ministero in occasione del 72esimo anniversario della Liberazione

Anpi in lutto per la morte di Franco Calcagnini, classe 1926, partigiano della Brigata Buricchi attivo nella Resistenza pratese e nella Valle del Bisenzio,

E' morto ieri 23 agosto nella sua casa di San Quirico di Vernio, i funerali si terranno oggi, 24 agosto, alle ore 15 nella locale chiesa. In occasione del 72° anniversario della Liberazione, aveva ricevuto la medaglia dal Ministero della Difesa con cui si premiano uomini e donne che hanno messo a rischio la loro vita per affermare i principi di libertà e di indipendenza sui quali si fonda la Repubblica e la Costituzione e per trasmettere tali valori alle nuove generazioni.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus