05.11.2021 h 17:19 commenti

Lutto nel mondo delle professioni, è scomparsa la commercialista Susanna Finocchi

Aveva 64 anni e da aprile era ricoverata dopo un grave malore. Con il marito gestiva lo studio Zanobetti, uno dei più antichi e conosciuti in città. Il commosso ricordo di collaboratori e collaboratrici

Grave lutto per il mondo delle professioni pratesi. E' scomparsa stamani, 5 novembre, Susanna Finocchi, commercialista e contitolare con il marito dello studio Zanobetti di via Spadini. Aveva 64 anni e lo scorso aprile era stata colpita da un malore che le aveva provocato un'emorragia cerebrale. Purtroppo da allora non si era più ripresa e stamani è avvenuto il decesso, nella clinica dove era ricoverata. Lascia il marito e due figli ormai adulti, ma soprattutto il ricordo di una professionista seria e che sapeva farsi benvolere da tutti, a partire da chi lavorava con lei nello studio professionale, uno dei più conosciuti di Prato, attivo da 50 anni.

"Lasci in tutti noi un ricordo meravigliosamente profondo e indelebile - scrivono i suoi collaboratori e le sue collaboratrici in un messaggio -. Un ricordo di bene e di bellezza! Donna straordinaria, professionalmente e umanamente. Donna entusiasta e infaticabile, presente, pronta ad ascoltare. Non poterti salutare è il dolore che più ci lacera il cuore. Amavi la vita con tutte le tue forze".

Susanna Finocchi, negli anni, aveva creato un rapporto speciale con i tanti clienti dello studio che vedevano in lei più l'amica che la commercialista. "Sappiamo che ora tutto il bene e la bellezza che cercavi nel mondo lo hai trovato - si legge ancora nel messaggio -. Grazie per tutta la passione che ci hai trasmesso. Ogni cosa hai vissuto con amore, con ordine, con eleganza".

La salma di Susanna Finocchi sarà esposta da domani 6 novembre alle 15.30 nelle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza in via San Jacopo, mentre il funerale si terrà lunedì mattina alle 10 nella basilica delle Carceri.