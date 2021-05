21.05.2021 h 14:55 commenti

Lutto nel mondo della scuola, morto storico preside pratese

Giancarlo Petroni, insegnante di lettere alle Convenevoli e dopo alle Primo Maggio, ha guidato come dirigente scolastico l'istituto comprensivo Iva Pacetti e il Margherita Hack. Il ricordo dei colleghi "Era un uomo attento ai ragazzi"

Lutto nel mondo della scuola per la scomparsa di Giancarlo Petroni che nella sua lunga carriera come insegnante di lettere ha anche ricoperto il ruolo di dirigente scolastico degli istituti comprensivi Iva Pacetti e Margherita Hack” di Montemurlo.

Petroni si è spento lunedì 17 maggio dopo una lunga malattia. Nelle scuole dove ha insegnato ed è stato preside, in occasione dei consigli di istituto, che si sono tenuti in questi giorni, è stato osservato un minuto di silenzio.

L'iniziativa è nata dalla dirigente scolastica del Dagomari Maria Gabriella Fabbri che ha collaborato per anni con Petroni. In una lettera inviata ai colleghi lo ricorda con queste parole: “Era portatore sano d'intelligenza e di entusiasmo, riponeva una inesauribile fiducia nei suoi ragazzi, li sapeva ascoltare, gioiva nel vederli sbocciare, sentiva una sintonia profonda anche con generazioni lontane dalla sua. L'ironia era la sua cifra, ma anche la competenza e la pazienza. E i suoi ragazzi lo sanno. Ha preso posizione , scelto, combattuto, in ogni scuola che ha diretto negli anni. E' stato determinato e lungimirante, non si è sottratto agli inevitabili scontri, ma ha anche sempre cercato di ricomporre i conflitti. Ha amato le scuole, con le loro imperfezioni e le loro potenzialità. Giancarlo è stato un amico per molti, con la sua apparenza burbera, con la sua generosità intellettuale, con le sue passioni sempre schiette , con la sue malinconie. Dunque grazie per quanto hai dato a tutti noi. Il tuo viaggio continua in altro modo, che non sappiamo...il tuo ricordo invece non ci lascerà”.

A ricordarlo con affetto e stima anche l'ex sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini: “Con il preside Petroni – racconta – ho avuto un ottimo rapporto, era un uomo attento alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi, in particolari i più deboli, quelli che avevano maggiori difficoltà. E' stato anche l'uomo dell'innovazione”.

Petroni è stato anche delegato sindacale per la Cgil.





Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus