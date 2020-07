27.07.2020 h 11:40 commenti

Lutto nel mondo della scuola: addio a Cristina Terranova vicepreside dell'Istituto Castellani

Aveva 46 anni, insegnava lettere alle medie e ha ricoperto anche il ruolo di vicepreside. La dirigente scolastica Abbate: "E' stata la prima persona che ho incontrato quando sono arrivata a Prato. Era una forza della natura"

L’istituto comprensivo Castellani di Iolo in lutto per la morte della vicepreside Cristina Terranova, morta ieri, 26 luglio, dopo una breve ma intensa malattia.

Terranova aveva 46 anni ed era un’ insegnante di lettere, negli ultimi due anni ha ricoperto anche la carica di vicepreside. “E’ stata la prima persona che ho incontrato quando, lo scorso anno, sono arrivata a Prato – racconta la dirigente scolastica Immacolata Abbate – di lei ricordo la gentilezza, l’entusiasmo e la voglio di fare. Scherzosamente la chiamavamo la Forza della natura, proprio per la sua tenacia”.

Un male incurabile e aggressivo che però non ha impedito alla professore di lavorare fino alla fine. “Durante la quarantena – ricorda Abbate – è sempre stato presente, ha coordinato le varie attività. Ci mancherà tantissimo, nonsolo a noi insegnanti, ma anche ai suoi alunni con cui aveva un rapporto speciale.Non la scorderemo mai.”

La salma è esposta a partire dalle 15 di oggi lunedì 27 luglio alle cappelle del Commiato della Pubblica Assistenza.



