13.03.2021 h 11:34

Lutto nel mondo della sanità, è morto il dottor Roberto Meoni

Ha curato generazioni di pratesi, soprattutto gli abitanti di Mezzana dove aveva lo studio. E' stato anche medico del pronto soccorso al Misericordia e Dolce. I funerali lunedì alle 10 nella chiesa della Resurrezione

Lutto nel mondo sanitario e non solo per la morte di Roberto Meoni, figura di riferimento per tante generazioni di pratesi, soprattutto quelli di Mezzana dove aveva lo studio, che gli hanno affidato la cura del corpo e qualche volta anche dello spirito. Classe 1940, è stato medico al pronto soccorso del Misericordia e Dolce, poi ha esercitato come medico di famiglia secondo la “vecchia scuola” con la borsa panciuta e la predisposizione ad ascoltare e a non abbandonare mai i propri pazienti, anche quando erano ricoverati in ospedale. Da anni era in pensione, ma quando c’era bisogno non ha mai tradito il giuramento d’Ippocrate. La salma è esposta alle Cappelle del commiato della Croce d'Oro, in via Niccoli, mentre il funerale sarà celebrato lunedì 15 marzo alle 10 nella chiesa della Resurrezione.



