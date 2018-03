26.03.2018 h 12:24 commenti

Lutto nel mondo del vino: è scomparso a 66 anni Vittorio Contini Bonacossi

Aveva raccolto l'eredità del padre, il conte Ugo, e insieme a fratelli e sorelle guidava la Fattoria di Capezzana, molto conosciuta per il suo Carmignano

E' scomparso, a 66 anni, Vittorio Contini Bonacossi, erede del conte Ugo nella conduzione della Fattoria di Capezzana, azienda leader nel settore vinicolo per la produzione di Carmignano. Vittorio, nell'azienda familiare, si occupava in particolare della gestione degli oltre novanta ettari di terreno coltivati a vigna. Si era ritagliato una fetta importante di attenzioni nel mondo del vino italiano per la sua attenzione al biologico e alla biodinamica, al punto che era stato nominato alla guida del Biodistretto del Montabano.

Da tempo combatteva contro una brutta malattia che non gli ha lasciato scampo. I funerali saranno celebrati in forma privata alla presenza dei soli familiari e degli amici più intimi.

“La morte di Vittorio Contini Bonacossi, primo presidente del Comitato promotore per il Biodistretto del Montalbano, mi colpisce nel profondo, con lui se ne va un vero signore, un uomo discreto e fine – dice il sindaco di Carmignano Prestanti -. La sua cordialità, gentilezza e disponibilità, il suo attaccamento verso la Tenuta di Capezzana e il suo vino, lo distinguevano. Porterò nel cuore quel coraggio e quella caparbietà di lottare per un mondo migliore che ci hai insegnato. In questo momento di dolore, a nome di tutta l’amministrazione comunale, mi stringo attorno alla famiglia Contini Bonacossi”.