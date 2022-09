17.09.2022 h 18:39 commenti

Lutto nel mondo del ciclismo per la scomparsa di Alessandro Targetti

Originario di Sant'Ippolito di Vernio, ha militato nella nazionale di mountain bike partecipando anche ai campionati europei e ai mondiali. Ha lottato per 22 anni contro un tumore del sangue L'appello della figlia: "Chiedo agli under 35 di iscriversi al registro delle donazioni"

Lutto nel mondo del ciclismo per la scomparsa di Alessandro Targetti. Sessantuno anni, originario di Sant' Ippolito di Vernio, ha fatto parte della nazionale di mountain bike fino agli anni 2000, partecipando anche ai campionati europei e ai mondiali, quando ha iniziato a lottare con un tumore del sangue.

Targetti ha cominciato la sua carriera nel gruppo sportivo S.Ippolito, prima nelle giovanili e poi nei dilettanti, per continuare a correre con la maglia del Peretola con cui ha vinto la coppa Adriana.

Alla fine degli anni '80 scopre la passione per la mountain bike e inizia una nuova avventura agonistica che lo condurrà a correre con i colori della nazionale. Per ventidue anni ha lottato contro il tumore, affrontando anche un trapianto.

La salma è esposta nella chiesa di S. Ippolito di Vernio dove lunedì 19 settembre alle 15,30 si celebreranno i funerali organizzati dalla Croce d'Oro -Onoranze funebri Ciarnese. Le offerte raccolte saranno devolute all'Ail, l'associazione italiana contro le leucemie.

“Voglio fare un appello a tutti gli under 35 - spiega la figlia Giorgia - a iscriversi al registro per le donazioni del midollo, i 22 anni che il babbo ha potuto vivere in più sono stati regalati da una ragazza americana di 24 anni”.

