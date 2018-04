28.04.2018 h 17:30 commenti

Lutto nel mondo del basket, è morto Alessandro Goti

Il cestista si è sentito male stamattina a Viareggio. Aveva 57 anni. Nella sua carriera anche uno scudetto vinto con la Virtus Bologna quando era giovanissimo

Lutto nel mondo del basket. E' morto Alessandro Goti di 57 anni, ex giocatore di serie A, originario di Prato. Il cestista si è sentito male questa mattina, 28 aprile, a Viareggio dove si era trasferito da un paio di anni.

Ha giocato in Serie A1 con la Virtus Bologna con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 1978-1979. In seguito ha giocato nella Bartolini Brindisi, Bic Trieste e Allibert Livorno. Poi il ritorno a Prato per la Polistrade Agliana. Terminata la carriera, Goti ha lavorato nel settore pelletteria come rappresentante. La sua bacheca Facebook è stata inondata di messaggi di cordoglio.

