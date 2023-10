26.10.2023 h 10:13 commenti

Lutto nel mondo dei trasporti per l'improvvisa scomparsa del presidente di Ctp

Ettore D'Ascenzi, 58 anni, da dieci anni era alla guida della Cooperativa Trasporti Pratesi. Si è sentito male lunedì poco prima della discussione della tesi delle figlia. Le condizioni di salute sono progressivamente peggiorate fino al decesso

D'Ascenzi, che aveva 58 anni, lunedì ha accusato un malore mentre era tutto pronto per la discussione della tesi di laurea della figlia. Le condizioni di salute sono progressivamente peggiorate e nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 ottobre, il cuore si è arreso e non c'è stato più niente da fare.

Ettore D'Ascenzi professionalmente era cresciuto all'interno della cooperativa dove, nel corso degli anni, ha ricoperto vari ruoli fino a diventarne presidente, carica che ha ricoperto per oltre dieci anni. Durante il suo mandato, i soci della cooperativa sono arrivati ad essere oltre 400, mentre la flotta di veicoli a disposizione è attualmente tra le più grandi dell'Italia centrale.

La salma è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia. I funerali si terranno sabato 28 alle 10.30 alla parrocchia di Coiano.

