Lutto nel mondo accademico, è morto Maurizio Fioravanti

Professore emerito di Storia del diritto medioevale e moderno. E' stato presidente della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze , del Pin e vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Aveva 70 anni e si è spento all'ospedale di Massa dove era ricoverato dal 15 agosto

Lutto nel mondo accademico per la morte di Maurizio Fioravanti, costituzionalista e professore emerito di Storia del diritto medioevale e moderno all'Università di Firenze.

Settanta anni, affetto da lungo tempo da una malattia, è morto oggi, 19 agosto, all'ospedale di Massa dove era stato ricoverato a Ferragosto.

Fioravanti, è stato presidente della Facoltà di Giurisprudenza e ha insegnato a Macerata e Modena, è stato anche presidente del Pin di Prato fino al 2017, e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Ricercatore e appassionato di storia delle dottrine costituzionali, Prato ricorda Maurizio Fioravanti soprattutto per l'impegno verso il Polo universitario. "Una figura di spicco - commenta Daniela Toccafondi, presidente del Pin - che ha fatto crescere il polo universitario a livello non solo nazionale, ma anche internazionale".

Fioravanti lascia la moglie e una figlia.

Il sindaco Matteo Biffoni, insieme alla Giunta, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del professor Maurizio Fioravanti a cui ,nel 2018, consegnò il Gigliato d'argento