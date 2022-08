28.08.2022 h 21:06 commenti

Lutto in città: è morto il vescovo emerito Gastone Simoni

Monsignor Simoni, 85 anni, era ricoverato da giorni dopo essere stato colto da un ictus. Ha guidato la Chiesa pratese per venti anni, fino al 2012. Figura amata e apprezzata da tutti per il suo pensiero critico e per la difesa dei valori della vita e del lavoro

Prato in lutto per la scomparsa del vescovo emerito monsignor Gastone Simoni, guida della Diocesi di Prato dal 1992 al 2012. Monsignor Simoni, originario di Castelfranco di Sopra, aveva 85 anni. Era ricoverato nella casa di cura di Villa Torrigiani, a Fiesole, dove è morto nella serata di domenica 28 agosto. Il vescovo emerito era stato colto da un ictus una decina di giorni fa e le sue condizioni, giudicate gravissime fin dal primo momento, non hanno mai dato segni di miglioramento. Il quadro clinico era divenuto irreversibile negli ultimi giorni e stasera il cuore di monsignor Simoni si è fermato. A comunicare la triste notizia alla Diocesi e alla città tutta e stato il vescovo Giovanni Nerbini. “Sentiamo il dolore di una grave perdita - le parole pronunciate dal vescovo che si è raccolto in preghiera - siamo grati al Signore di averci donato un grande Pastore che ha segnato la storia ecclesiale e civile di Prato”. Molto amato, monsignor Gastone Simoni è stato tra le figure più apprezzate della Chiesa pratese, autorevole riferimento morale in anni di grandi e profondi cambiamenti sociali della città. Grande il suo attaccamento a Prato tanto che il Comune, al termine del mandato episcopale per raggiunti limiti di età, volle insignirlo della cittadinanza onoraria, riconoscimento riservato a pochissimi personaggi nella storia della città. Fin dal suo arrivo a Prato, monsignor Simoni ha sempre promosso iniziative e momenti di inclusione per i più deboli, facendo della carità una delle sue massime espressioni. Molto conosciuto a livello nazionale, il vescovo emerito era uno dei più grandi conoscitori della Dottrina sociale della Chiesa in Italia; fu lui a fondare la rivista e il movimento ‘Supplemento d’anima’. Monsignor Simoni si è sempre distinto per la sua coscienza critica e con forza ha sempre difeso i valori della vita e del lavoro a fianco degli immigrati sfruttati, dei poveri e degli imprenditori capaci di creare occupazione. Una vita completamente dedicata alla chiesa quella di Gastone Simoni che è stato vicario generale di Fiesole prima di diventare vescovo di Prato. Nei venti anni in città ha ordinato ventitré sacerdoti e consacrato cinque chiese. Tra le tante iniziative volute, anche l’Emporio della solidarietà, prima esperienza del genere in Italia, e il premio Santo Stefano per elevare la buona imprenditoria. Nelle prossime ore saranno comunicate modalità e date della camera ardente e delle esequie. Il primo messaggio di cordoglio è arrivato dal sindaco, Matteo Biffoni: “Ci lascia un uomo che si è impegnato sempre anche a spronare le istituzioni, a sostenere la nostra comunità in anni difficili e pieni di sfide, dal lavoro all’inclusione. Come tutta la città, sarò sempre riconoscente a monsignor Simoni e porterò sempre nel cuore le parole che pronunciò al funerale di mio padre Daniele”.

Edizioni locali collegate: Prato

