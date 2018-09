16.09.2018 h 16:18 commenti

Lutto familiare per l'assessore Valerio Barberis, il cordoglio di Giunta e Consiglio comunale

È morto questa notte il padre Brenno Giovanni. I funerali saranno celebrati nel livornese dove viveva

Cordoglio e vicinanza da parte del sindaco Matteo Biffoni, dei colleghi di Giunta e del consiglio comunale all'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis per la morte del padre Brenno Giovanni, da tempo malato. Il sindaco ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia Barberis. "A Valerio va tutta la nostra vicinanza in questo momento difficile e un ringraziamento particolare perché anche in questi giorni, nonostante la situazione, è sempre stato presente per poter portare quanto prima al voto in consiglio comunale il nuovo piano operativo. A lui e a tutta la sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze". I funerali saranno celebrati nel livornese dove vive la famiglia Barberis.

Edizioni locali collegate: Prato

