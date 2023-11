10.11.2023 h 08:52 commenti

Lutto cittadino a Montemurlo e a Prato per ricordare le vittime dell'alluvione

Sono in tutto quattro i morti in provincia. Domani intanto si terranno i funerali di Alfio Ciolini nella chiesa del Sacro Cuore, mentre quelli di Teresa Pecorelli sono già stati celebrati.

Il Comune di Prato ha proclamato per domani 11 novembre il lutto cittadino per la tragica scomparsa di Antonio Tumolo, travolto dalla corrente della Bardena a Villa Fiorita e ritrovato cadavere in un vivaio di Iolo, e di Tindaro D'Amico, il 73enne rimasto folgorato nella sua casa di Figline mentre tentava di staccare la corrente. Dal Palazzo comunale le bandiere saranno esposte a mezz'asta e listate a lutto. Anche il Comune di Montemurlo ha dichiarato il lutto cittadino, sempre domani, per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione. Due gli anziani morti a Montemurlo: Alfio Ciolini i cui funerali si terranno appunto domani alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore e Teresa Pecorelli, la donna di 84 anni, le cui esequie sono già state celebrate nei giorni scorsi.

Il Comune di Montemurlo parteciperà alla celebrazione religiosa in forma ufficiale con il gonfalone in rappresentanza della comunità montemurlese che si stringe in segno di cordoglio alle famiglie delle vittime. "La morte di Alfio e Teresa è stata una tragedia nella tragedia, per tutto quello che sta accadendo a Montemurlo. - sottolinea il sindaco Simone Calamai - Il primo pensiero va alle vittime, a coloro che a causa del maltempo hanno perso la vita. Un grande dolore, a nome di tutti i montemurlesi esprimo vicinanza alle famiglie delle vittime”.

In segno di lutto anche le bandiere di Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia, saranno issate a mezz’asta.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus