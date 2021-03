22.03.2021 h 07:40 commenti

Lutto alla Croce d'Oro per la scomparsa di uno storico dipendente e caposquadra

Donati aveva 67 anni ed era ricoverato da tempo a Careggi dopo aver contratto il Covid. Entrato nell'associazione come volontario poi era stato assunto e ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di responsabile della sezione di Narnali

La Croce d'Oro in lutto per la morte di Alessandro Donati storico dipendente dell'associazione.Donati che da settimane era ricoverato all'ospedale di Careggi dopo aver contratto il Covid, ieri 21 marzo si è spento al nosocomio fiorentino. Classe 1954, è entrato in Croce d'Oro come volontario e poi ha ricoperto vari ruoli: caposquadra, autista soccorritore e poi responsabile della sezione di Maliseti e coordinatore dei servizi socio sanitari. Da quando si è ammalato le sue condizioni sono sempre state critiche e poi nell'ultima settimana peggiorate.La morte di Donati ha gettato nello sconforto la grande famiglia della Croce d'Oro che ora aspetta che la salma possa tornare a casa per poterle dare l'ultimo saluto. "Non ci sono parole per esprimere il dolore che abbiamo dentro il nostro cuore- si legge sul post pubblicato sulla pagina facebook dell' associazione- Un esempio per tutti noi di esperienza, tenacia e di solidarietà. Un Uomo che per ognuno di noi ha sempre avuto una parola di incoraggiamento e di conforto,sempre sorridente ..Ti porteremo sempre nel nostro cuore Brontolo".“La scomparsa di Alessandro è una perdita gravissima per l’associazione - commentano il presidente Alessandro Coveri e il vicepresidente Paolo Moscardi -. Il primo pensiero va alla moglie Anna e ai figli. Siamo davvero provati per i lutti che ci stanno colpendo in questa pandemia”.E' il secondo grave lutto provocato dal Covid all'associazione di via Niccoli: a dicembre era scomparso infatti Andrea Cati.