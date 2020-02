Tutta la Croce d'oro piange il caposquadra Pierluigi Benassi, morto oggi, 10 febbraio, all'età di 70 anni. Volontario già dal 1966 e poi dipendente per trenta anni, Benassi aveva continuato a dare una mano all'associazione di via Niccoli anche una volta pensionato e fino a pochi mesi fa quando le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Instancabile lavoratore, Accio, così lo chiamavano gli amici, ha ricoperto più ruoli all'interno della Croce d'oro tra cui quello di direttore dei servizi dell'associazione e responsabile delle onoranze funebri.

"Vogliamo ricordarlo con il suo bel sorriso, i suoi scherzi, le giornate goliardiche passate insieme. - si legge in un post pubblicato su Facebook dall'associazione - Con lui se ne va un uomo, un volontario, stimato e benvoluto da tutti. Esprimiamo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia".

Esprime il proprio cordoglio anche Andrea Meoni, presidente Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato e consigliere regionale Anpas: "Apprendo con profondo dispiacere della scomparsa di Pierluigi Benassi, ex dipendente e storico volontario della Croce d’Oro. Una figura conosciuta e apprezzata la sua nel mondo del volontariato pratese e non solo. Croce d’Oro e Anpas Toscana perdono un uomo di grande valore, stimato e benvoluto da tutti. Desidero esprimere a nome mio e delle associazioni che rappresento il più profondo cordoglio alla sua famiglia, i suoi cari e più in generale alla Croce d’Oro di Prato”.

Il funerale sarà celebrato. La salma è esposta alle cappelle della Croce d'oro dal tardo pomeriggio di oggi. Alle 8.30 di mercoledì, prima della partenza per il funerale, ci sarà il saluto dell'associazione nei garage.