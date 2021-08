03.08.2021 h 08:58 commenti

Lutto all'ospedale Santo Stefano, è morta un'infermiera di 39 anni

Valentina Liboni si è spenta dopo aver combattuto per mesi contro la malattia. Il ricordo dei colleghi e dei tanti pazienti che l'hanno conosciuta. "Vale è volata in cielo" ha scritto sulla sua pagina Facebook il direttore del pronto soccorso

Lutto all'ospedale di Prato per la scomparsa di Valentina Liboni, infermiera di 39 anni vinta dalla malattia contro cui combatteva da diversi mesi. Valentina, morta ieri, lunedì 2 agosto al Santo Stefano, era assegnata alla medicina di urgenza ed era molto apprezzata per le sue doti professionali e umane. Grande lo sconforto di colleghi, tanti i medici e gli infermieri che l'hanno ricordata sui social e si sono stretti alla madre e alle sorelle di Valentina Liboni. "Vale è volata in cielo", "Vale sei qui con noi", le parole scritte dal direttore del pronto soccorso, Alessio Baldini, sulla sua pagina Facebook. Cuori, fiori, preghiere hanno riempito il social in una lunga catena di lacrime e disperazione. La morte dell'infermiera ha colpito anche i tanti pazienti che in questi anni l'hanno conosciuta ricavandone grande umanità e vicinanza.

La Misericordia di Oste ha espresso grande cordoglio alla famiglia Liboni, molto conosciuta nella frazione. Martina, sorella di Valentina, fa parte del gruppo di volontariato dell'associazione.

Giovedì 5 agosto, alle 9, nella chiesa di Oste l'ultimo saluto alla giovane donna. La salma è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia di Oste.











