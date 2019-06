03.06.2019 h 11:30 commenti

Lutto a Schignano, morto improvvisamente noto commerciante

Mario Tacconi con la sua famiglia gestiva da anni il negozio di alimentari del paese oltre al ristorante Villa Magna che solo recentemente era stato in gestione

Schignano in lutto, questa mattina 3 giugno, è improvvisamente morto Mario Tacconi proprietario dell'omonima bottega alimentare. Classe 1956, il commerciante fino a ieri sera ha servito dietro il bancone dell'alimentari come faceva da decenni. La famiglia Tacconi, che ha autorizzato l'espianto degli organi, da generazioni gestisce il negozio insieme al ristorante Villa Magna che però negli ultimi anni è stato dato in affitto a un ristoratore.

