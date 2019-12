08.12.2019 h 14:43 commenti

Lutto a Sant' Ippolito di Vernio, addio a "Giannutri"

Giorgio Defni è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione. A dare l'allarme una vicina di casa, il decesso probabilmente risale a sabato pomeriggio. Ha ricoperto anche la carica di presidente dell'associazione della Polentina di Sant'Ippolito di Vernio

Questa mattin, 8 dicembre, Giorgio Defni classe 1942, conosciuto con il soprannome di Giannutri, è stato trovato morto nella sua abitazione a Sant'Ippolito di Vernio.

A dare l'allarme una vicina di casa, preoccupata perchè da sabato sera non rispondeva al telefono. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Rossa di Vernio con medico a bordo.

“Lo conoscevo da più di 50 anni – spiega la vicina – ogni giorno passavo per un saluto o gli facevo una telefonata. L'ultima vota che l'ho visto è stato venerdì pomeriggio, mi ha detto che sarebbe andato dal medico per un controllo, negli ultimi mesi aveva problemi di salute. Ieri sera ho provato a telefonargli ma non mi rispondeva, ho riprovato questa mattina e poi ho dato l'allarme”.

Giannutri, che viveva da solo, è stato anche presidente dell'Associazione della polentina S. Ippolito. La salma nel tardo pomeriggio di oggi sarà esposta nelle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza a Vaiano.







