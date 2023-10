10.10.2023 h 11:14 commenti

Lutto a Chiesanuova per la morte di una storica commerciante

Si è spenta Domenica Vannucci che per decenni ha gestito un alimentari in via Montalese, punto di riferimento per tante generazioni di clienti. I funerali domani nella chiesa parrocchiale

Lutto a chisanuova per la morte di Domenica Vannucci 88 anni, che per decenni, secondo la tardizione della famiglia Magni, ha gestito la "Bottega di Barroccio". Un punto di riferiento per tante generazioni di clienti che, nei locali di via Montalesse, sono andate a fare la spesa, colazione ma anche a comprare la merenda prima di andare a scuola o appena usciti. La salma è esposta presso le cappelle del commiato delle onoranze funebri Iris in piazza del mercato nuovo. Il funerale sarà celebrato domani mercoledì 11 ottobre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Chiesanuova.

