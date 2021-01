24.01.2021 h 12:13 commenti

Lutto a Chiesanuova: muore giovane donna ad appena 35 anni

Soffriva di una patologia cardiaca che non le ha lasciato scampo. Domani i funerali nella parrocchia della frazione dove era molto conosciuta. Il dolore degli amici che ricordano il suo amore per cani e gatti

Se ne è andata a soli 35 anni, lasciando nel dolore le tante persone che la conoscevano e che apprezzavano il suo impegno nei confronti degli animali abbandonati. Ilaria Benassai aveva compiuto da poco 35 anni e ieri mattina 23 gennaio se ne è andata nella sua casa. Soffriva di una grave patologia cardiaca che purtroppo non le ha lasciato scampo. La salma della giovane è esposta alle Cappelle della Misericordia, dove da ieri in tanti stanno recandosi per dare l'ultimo saluto a Ilaria. I funerali, sempre organizzati dai servizi funebri della Misericordia, si terranno domani, lunedì 25 gennaio, alle 15 nella parrocchia di Chiesanuova, la zona dove Ilaria abitava e dove aveva tanti amici che ora ricordano commossi il suo amore infinito verso i cani e i gatti abbandonati e l'impegno al canile e all'oasi felina. Ilaria aveva lavorato come barista.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus