Lutto a Cantagallo, è morto il fratello dell'ex vicesindaco Stefano Ferri

La salma è rientro dalla Romania dove l'uomo si trovava quando è stato colpito da malore. I funerali si terranno domani

Val di Bisenzio in lutto per la morte del fratello di Stefano Ferri, ex vicesindaco del Comune di Cantagallo e attuale consigliere comunale Pd, Massimiliano, 52 anni, colpito da un malore domenica 12 luglio mentre era alle terme in Romania dove viveva da un po' di tempo.

Ne ha dato annuncio proprio Stefano attraverso Facebook. "Mio fratello è partito per l’ultimo viaggio che dalla Romania lo riporterà in Italia. Era un nostro dovere riportarlo a Cantagallo, sotto lo sguardo della Rocca di Cerbaia, per l’ultimo saluto".

La salma è arrivata stamani, 15 luglio dalla Romania e sarà esposta alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza di Vaiano. Le esequie si terranno domani pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Carmignanello.

Per decisione della famiglia al posto dei fiori sarà aperta una raccolta fondi alle cappelle del commiato, il cui ricavato sarà destinato alla comunità di Carmignanello che tanto amava.

"A nome di tutta la famiglia Ferri - prosegue nel post l'ex vicesindaco di Cantagallo del precedente mandato di Bongiorno - devo ringraziare per la collaborazione ricevuta i carabinieri nella persona del maresciallo Gianluca Breschi, l’amministrazione comunale di Cantagallo, Il sindaco Guglielmo Bongiorno, Il segretario comunale Marco Fattorini e il notaio Cosimo Marchi. La vicinanza ed il calore ricevuto da parenti, amici, paesani e conoscenti ci sta aiutando a superare questo momento di dolore".

Lo stesso sindaco Bongiorno è incredulo per la prematura scomparsa e lo ricorda con affetto: "E' stata una delle prime persone che ho conosciuto quando sono arrivato a Cantagallo. - spiega Bongiorno -Era allegro, gioviale e amichevole. Ci mancheranno il suo ottimismo e la capacità di stare con le persone. Oggi al circolo c'è un'atmosfera di tristezza. L'idea di non vederlo più ha colpito tutti".