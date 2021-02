25.02.2021 h 21:00 commenti

Luoghi del Cuore del Fai, niente da fare per la pieve e l'organo di Montemurlo

Nonostante l'impegno del Comitato il Castello e delle associazioni culturali si sono posizionate soltanto al 109esimo posto. Il progetto prevedeva il restauro dello strumento musicale e l'apertura di una scuola d'organo

La pieve di San Giovanni decollato e il suo organo non rientrano nella parte alta della classifica dei “luoghi del Cuore”. Posizionamento che dà diritto ad ottenere i finanziamenti per il restauro del bene.

La Pieve e l'organo, infatti si sono posizionati al 109esimo posto con 3.084 voti, nonostante il lavoro capillare fatto dal Comitato Castello di Montemurlo formato da tutte le associazioni del territorio e sostenuto anche dalla Parrocchia, dalla Diocesi di Pistoia e dal proposto don Gianni Gasperini.L’organo ottocentesco con le sue 950 canne, all’origine erano 1.050 con 24 registri, è uno dei più grandi della Toscana e ora deve essere ripulito e accordato per tornare a far sentire la sua voce in tutto l'antico borgo. Il costo dell'intervento è di 120mila euro. Il progetto prevedeva anche, con il restauro dello strumento, l'apertura di una scuola d'organo.

La Pieve è dedicata dal 1269 a S. Giovanni Battista, ma solo nel 1821 è stato acquistato l'organo della ditta Agati di Pistoia. Nel XIX secolo la pieve è stata modificata nella sua progettazione originale con l'apertura delle odierne finestre, il tamponamento del chiostro, l'ingrandimento del coro e l’eliminazione dell’abside. Dopo la costruzione della nuova chiesa del Sacro Cuore, negli anni ’40 la pieve ha perso la funzione di parrocchia di riferimento per i montemurlesi.

