29.06.2021 h 10:39 commenti

Lungobisenzio, via alla procedura negoziata per assegnare la gestione. L'Ac Prato c'è

Chi ha partecipato alla manifestazione d’interesse avrà tempo fino al 19 luglio per presentare la propria offerta al rialzo. La società biancazzurra del neo presidente Commini è in corsa

La procedura pubblica per individuare il nuovo gestore del Lungobisenzio entra nel vivo. Dopo la manifestazione d’interesse a cui ha partecipato almeno una società, il Prato calcio, ieri 28 giugno, il Comune ha pubblicato la procedura negoziata che ha un valore di oltre 1,6 milioni di euro per 5 anni eventualmente rinnovabili per altri cinque. I partecipanti alla manifestazione d’interesse hanno tempo fino al 19 luglio per presentare la propria offerta al rialzo partendo da un canone annuo di 5mila euro più Iva. Le buste saranno aperte il giorno seguente. Non sappiamo e non possiamo dire se i partecipanti alla manifestazione d’interesse siano più di uno o meno, perché falseremmo la gara con una turbativa d’asta. L’unica certezza è che l’AC Prato c’è, come aveva annunciato appena arrivato il nuovo patron Stefano Commini.

La concessione prevede la gestione funzionale dell’impianto sportivo e comprende le attività di erogazione di servizi sportivi, di servizi di pulizia, custodia, sorveglianza e la manutenzione ordinaria degli spogliatoi, degli spazi e delle attrezzature sportive, pagamento delle utenze ed effettuazione della programmazione sportiva per tutta la durata del contratto, a fronte della riscossione delle tariffe e dello sfruttamento economico/funzionale dell’intero impianto.

Nel corso del sopralluogo congiunto effettuato dalle commissioni consiliari 3 e 5, i tecnici del Comune hanno precisato che la sistemazione del campo principale sarà terminata tra fine settembre e ottobre e di conseguenza fino ad allora non potrà essere utilizzato. Difficilmente quindi, l’inizio del campionato coinciderà con il ritorno del calcio giocato al Lungobisenzio dopo quattro anni di stop forzato. Una volta entrato in funzione, toccherà al gestore prendersi cura del campo con un’adeguata manutenzione ordinaria.

I lavori di isolamento della copertura della tribuna invece, potranno essere fatti anche a impianto già in uso spostando il pubblico nelle altre gradinate. Sono previsti in autunno. La sistemazione degli spogliatoi è in corso di svolgimento così come gli altri interventi necessari per ottenere la licenza di pubblico spettacolo. Costo totale dei lavori del Comune, calibrati per una struttura adatta al massimo alla serie D, è di 400mila euro, mentre si ipotizza che il gestore spenderà circa 150mila euro l’anno.