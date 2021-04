30.04.2021 h 18:31 commenti

Lungobisenzio pronto a settembre per il debutto del Prato targato Commini

Il Comune aveva già messo in programma gli interventi per riaprire lo stadio, adesso con la nuova proprietà tutto sarà accelerato. Per il futuro anche l'ipotesi di un project financing per risistemare non solo l'impianto ma anche tutta l'area



Il Comune, ancora prima di sapere del cambio societario del Prato Calcio, aveva dato mandato agli uffici di sistemare il campo di gioco, verificare la funzionalità degli impianti e dare una ripulita generale, interventi necessari dopo quattro anni di chiusura a causa del doloroso divorzio con la precedente proprietà dell'Ac Prato, con l'obiettivo di riaprire a settembre e di concedere la struttura su richiesta mantenendone la gestione diretta.

L'arrivo della nuova proprietà cambia tutto, o meglio, integra questo percorso. Molto dipenderà dai piani di sviluppo che la Commini Group intende presentare e realizzare in ambito sportivo e non solo. Per questo già la prossima settimana è previsto un incontro tra la società e l'amministrazione comunale. Ieri durante la presentazione ufficiale, il nuovo presidente, Stefano Commini, ha più volte sottolineato la volontà di rilanciare il Lungobisenzio e di fare investimenti infrastrutturali. Pensiamo al campo sussidiario, ai campi di calcetto lungo la ferrovia nella zona rimasta libera dopo lo spostamento delle tribune, ma pensiamo anche agli ex Magazzini Generali di proprietà della Camera di Commercio che hanno una posizione strategica rispetto allo stadio e che da tempo attendono una nuova vita.

