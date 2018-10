31.10.2018 h 13:47 commenti

Lungobisenzio negato a Toccafondi, il sindaco Biffoni chiede di essere interrogato dal procuratore

Oggi, ultimo giorno utile per farsi vivo con la procura dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, è stata depositata la richiesta di interrogatorio. Biffoni è indagato per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulla lite che ha contrapposto Comune e Ac Prato per la concessione dello stadio

nt

Ha aspettato l'ultimo giorno utile per farsi vivo con la procura e chiedere di essere interrogato. Il sindaco di Prato Matteo Biffoni, indagato per abuso d'ufficio nell'inchiesta sulla lite che ha contrapposto Comune e Ac Prato sulla concessione dello stadio, sarà convocato nei prossimi giorni dal procuratore Giuseppe Nicolosi e dal sostituto Gianpaolo Mocetti, titolari del fascicolo. I suoi avvocati, Pier Matteo Lucibello e Giuseppe Nicolosi, hanno depositato oggi, mercoledì 31 ottobre, proprio alla scadenza dei termini successivi alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la richiesta di interrogatorio. Per il sindaco è l'occasione per chiarire la propria posizione e mettere a disposizione dei magistrati elementi a sua difesa prima che venga deciso il suo destino: richiesta di rinvio a giudizio o richiesta di archiviazione. La procura contesta al sindaco di aver vincolato la concessione dello stadio Lungobisenzio al buon esito della trattativa per il passaggio di proprietà dell'Ac Prato da Paolo Toccafondi all'avvocato italo-canadese Joseph Romano; passaggio che ad un certo punto, la scorsa estate, sembrava cosa fatta ma che poi è sfumato. La mancata concessione dello stadio, che per la società si è tradotta nell'impossibilità di accedere al ripescaggio in serie C, ha convinto il patron Toccafondi a denunciare il sindaco. La procura, nella sua ricostruzione, sostiene che Biffoni si sarebbe intromesso in una trattativa tra privati e avrebbe deciso sull'assegnazione o no dello stadio senza averne facoltà a facendosi carico di competenze che non spettano agli organi politici bensì ai dirigenti comunali. Nel fascicolo della procura sono finite anche alcune chat Whatsapp del gruppo Wild Kaos, storico novero di tifosi biancazzurri che da tempo porta avanti un'aperta polemica con la società. Del gruppo Whatsapp fa parte anche il sindaco che nei giorni di lite con l'Ac Prato ha conversato con i tifosi mettendoli a parte dell'andamento della discussione fino alla decisione finale di tenersi lo stadio. Stadio a cui Toccafondi aveva rinunciato a maggio annunciando di voler vendere la società ma per il quale, nonostante questo, aveva ottenuto il via libera per l'accesso al ripescaggio.