07.02.2020 h 16:28 commenti

Lungobisenzio, mozione in Comune di Belgiorno: "Il sindaco lo proponga alla Fiorentina"

Il documento protocollato all'indomani del fallimento della gara per la gestione, con la Zenith che non ha dato corso alla manifestazione d'interesse. Proposta bocciata da Taiti (Coni): "Idea strampalata"

"Nessuno a Prato è interessato al Lungobisenzio? Allora proviamo a vedere se a Firenze si trova più interesse". C'è questo alla base della mozione protocollata in Comune dal capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Belgiorno. Documento dove si impegna il sindaco e la giunta a prendere contatti con l’Ac Fiorentina "per verificare l’interesse a sviluppare la realizzazione del nuovo stadio nell’area del Lungobisenzio".

La mozione è stata presentata all'indomani della notizia che la gara per la gestione dello stadio è andata deserta, con il ritiro dell’unica offerta pervenuta da parte di una società sportiva pratese, lo Zenith ( LEGGI ).

"A questo - dice Belgiorno - aggiungiamo le dichiarazioni del sindaco, che conferma che lo stadio non interessa a nessuno e quindi non c’è niente da fare. da qui il suggerimento di cercare una posisbile via di uscita da questo impasse, contattando proprio la Fiorentina. Società che negli ultimi mesi ha ampiamente divulgato l’interesse per la realizzazione di un nuovo stadio ma anche la richiesta presentata alla Lega Pro di iscrizione per una seconda squadra giovanile. Due validi motivi - conclude Belgiorno - per prendere subito contatti con la società con un'operazione che porterebbe alla nostra città non solo la soluzione a risolvere l’inutilizzo e l’abbandono da mille giorni dello stadio comunale, ma anche la messa a norma dell’impianto, lo sviluppo e la riqualificazione dell’intera area con annessi posti di lavoro e turismo sportivo".

La proposta di Belgiorno, prima ancora che venga discussa nell'aula del Consiglio comunale, trova però la ferma opposizione di Massimo Taiti, delegato provinciale del Coni e vicepresidente della Lega nazionale dilettanti Toscana: "Al di là di essere un'idea strampalata, perché la Fiorentina ha tutt'altri progetti in mente - dice -, mi sembra davvero una pessima iniziativa voler svendere il Lungobisenzio ad una società che non è del territorio. Niente contro la Fiorentina, potrebbe essere anche il Real Madrid, ma lo stadio è un bene della città di Prato e quindi deve essere usato da società pratesi. Che siano l'Ac Prato, la Zenith o qualsiasi altra delle nostre squadre non fa differenza. Ma mai, e poi mai, possiamo rinunciare al nostro impianto".