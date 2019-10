23.10.2019 h 19:17 commenti

Lungobisenzio, l'uscita dal tunnel è ancora lontana tra campo sconnesso e strutture preda del degrado

Dopo quasi mille giorni di chiusura e 800mila euro spesi solo per il sesto lotto dei lavori, lo stadio è pieno di magagne. Oggi il sopralluogo della commissione consiliare. L'assessore Vannucci: "Senza certezze, non spenderemo altri soldi"

E' solo camminando sul prato del Lungobisenzio che ci si può rendere conto di quanto ancora siamo lontani dal poter ospitare una partita di calcio. L'erba non basta a coprire le "magagne" del campo tra avallamenti del terreno e in generale scarsa compattezza. Difficile far rimbalzare il pallone in questo terreno di gioco.

La circostanza, già nota, è emersa ancora più forte questo pomeriggio, 23 ottobre, nel corso del sopralluogo alo stadio della commissione 3, presieduta da Paola Tassi, alla presenza dei tecnici comunali, dell'assessore allo sport Luca Vannucci e del delegato provinciale del Coni Massimo Taiti.

Un impianto chiuso da quasi mille giorni tra lavori di messa a norma e la rottura dei rapporti tra Comune e Ac Prato, non può certo essere in condizioni ottimali ma neanche in stato di abbandono come appare soprattutto nella parte più nascosta al pubblico, spogliatoi e bagni. Non va meglio per la tribuna centrale dove devono essere sistemati almeno i seggiolini. Il sesto e ultimo lotto di lavori realizzati dal Comune, costato 800mila euro, è servito a mettere a norma lo stadio sul fronte sicurezza e con l'aggiunta di una serie di prescrizioni imposte dalla commissione di pubblico spettacolo, il rinnovo dell’agibilità per quasi tremila persone è dato quasi per scontato dagli addetti ai lavori.

Ciò che invece non è affatto scontata è la possibilità di disputare partite di Lega Pro con un manto simile a un campo minato. Ma l'assessore allo Sport Luca Vannucci è stato chiaro: fino a che non ci sono certezze sull'utilizzo dell'impianto non verranno spesi altri soldi. Determinante sarà in questo senso sapere come finirà la manifestazione d'interesse per la gestione. I termini sono scaduti a giugno e risulta un solo partecipante ma l'amministrazione comunale non ha ancora chiuso la procedura formalmente per cui il riserbo sulle prossime mosseè d'obbligo.

Duro il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Claudio Belgiorno, primo firmatario della richiesta di sopralluogo da parte del centrodestra: "Ho più volte sottolineato quanto non sia trasparente la procedura da assegnazione in quanto la data per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduta a giugno e ad oggi non abbiamo certezze. I tecnici e l’assessore non hanno saputo rispondere a questa domanda che li ha messi molto in imbarazzo. Per quanto riguarda la struttura la parte interna è fatiscente e in completo stato di abbandono mentre il campo è completamente da rifare. Vigileremo ancora su questa questione e presenteremo alla commissione delle proposte per un nuovo piano di utilizzo della struttura oltre a quella calcistica".