Lungobisenzio, il patron Toccafondi si tiene le chiavi e il Comune prepara l'ordine di sgombero

La mancata cessione dell'Ac Prato si arricchisce di un nuovo capitolo: la proprietà non ha ottemperato all'ordine del sindaco di lasciare lo stadio entro oggi. I rapporti tra Comune e società si inaspriscono mentre la procura ha aperto un'inchiesta dopo l'esposto per tentata truffa presentato dal sindaco e la denuncia depositata da Paolo Toccafondi

nadia tarantino

Lo stadio Lungobisenzio resta all'Ac Prato, almeno per il momento. Oggi, lunedì 20 agosto, la società si è presentata in via Firenze ma non ha restituito le chiavi ai dirigenti del Comune ai quali ha invece ribadito la decisione, già annunciata venerdì scorso in una lettera indirizzata al sindaco, di tenersi lo stadio e di aver diritto ad utilizzarlo. L'incontro si è chiuso con un verbale di mancata ottemperanza all'ordine del Comune di lasciare libera la struttura entro oggi. La lite tra Comune e Ac Prato non solo non si placa ma si inasprisce ulteriormente: l'amministrazione sta infatti preparando un ordine di sgombero del Lungobisenzio. Un atto di forza, insomma.Una decisione, quella del sindaco di riprendersi lo stadio, maturata lo scorso 24 luglio quando, dopo settimane di trattativa per la cessione del Prato, l'accordo per il passaggio di proprietà da Paolo Toccafondi all'avvocato italo-canadese Joseph Romano, non c'è stato. Una fumata nera che ha indispettito il sindaco Matteo Biffoni che rimprovera all'ormai ex amico Toccafondi di averlo coinvolto nella cessione della squadra ma di aver messo in piedi “un'operazione poco chiara” tanto che nei giorni scorsi ha anche depositato in procura un esposto che ipotizza la tentata truffa. La decisione del 24 luglio è alla base del mancato ripescaggio in serie C e – sostiene Toccafondi – del definitivo tramonto della cessione a Romano che poneva come condizione per l'acquisto il ritorno nel calcio professionistico. Un ritorno impossibile senza la disponibilità dell'impianto e infatti la domanda di ripescaggio non è andata a buon fine. Da qui la denuncia di Toccafondi che ricorda di aver fatto tutto il possibile per non far fallire la trattativa, compreso averci messo i soldi di famiglia quando quelli di Joseph Romano hanno incontrato intralci burocratici nel tragitto dal Canada a Prato. La situazione è complessa, molto. Tanti i passaggi di una vicenda cominciata quando Toccafondi si è presentato dal sindaco, a maggio scorso, per comunicare di voler farsi da parte e chiedendo l'aiuto a trovare persone interessate a rilevare la società. Da lì in poi un vortice di incontri, di potenziali acquirenti, di impegni, di esame delle condizioni fino alla scelta dell'avvocato italo-canadese. Nulla di fatto: il Prato è rimasto a Toccafondi. Intanto il procuratore Giuseppe Nicolosi ha aperto un'inchiesta: al momento non ci sono ipotesi di reato e non ci sono indagati. Il fascicolo contiene l'esposto del sindaco con una ventina di documenti allegati che ricostruiscono la vicenda e la denuncia del patron Toccafondi. Accuse incrociate che sono al vaglio del procuratore e della Squadra mobile delegata alle indagini. Nei giorni scorsi il vicesindaco e assessore allo Sport Simone Faggi è stato sentito come persona informata sui fatti; nei prossimi giorni toccherà a due dirigenti del Comune, poi le determinazioni del procuratore.