Lungobisenzio, Belgiorno (FdI): "Sbagliato anche solo pensare di vendere, serve un piano di rilancio"

Il consigliere comunale contrario alla cessione dello stadio pensa ad un futuro fatto di un supporto commerciale e ricettivo alla struttura sportiva. L'invito al sindaco a cancellare le vecchie ruggini e a riaprire un dialogo con il patron dell'Ac Prato: "E' l'unico che può accollarsi la gestione dell'impianto"

“Vendere lo stadio? Mi sembra già troppo prendere in considerazione l'idea, realizzarla sarebbe il fallimento del sindaco Biffoni che non è riuscito a dare una prospettiva al Lungobisenzio”. Non usa mezzi termini e non fa sconti Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, contrario a qualsiasi ipotesi di cessione e, invece, favorevole ad investimenti anche importanti che riportino a galla l'impianto sportivo e lo rendano volano di sviluppo e rilancio di tutta la zona che abbraccia da una parte viale della Repubblica e dall'altra il centro. “Siamo sempre ad un punto morto – dice Belgiorno – c'è il delegato provinciale del Coni Massimo Taiti che continua a scandire i giorni di chiusura e ci ricorda che siamo prossimi ai 1.300, e c'è il sindaco che pare non avere idee. Nel mezzo c'è una struttura sprangata, mai usata da quando sono stati fatti i lavori di ristrutturazione, in balia del deterioramento dovuto al mancato utilizzo. Credo che sia arrivato il momento di abbandonare i personalismi, di mettere da parte gli screzi, di superare i contrasti che ci sono stati tra il sindaco e il presidente dell'Ac Prato Paolo Toccafondi e lavorare per il bene della città”. Secondo Belgiorno, insomma, il primo tifoso biancazzurro della città – e non solo perché sindaco – e il patron della società dovrebbero mettersi a un tavolino e riannodare i fili di una tradizione sportiva ultracentenaria e di un rapporto tra la gestione Toccafondi e il Comune durata più di quarant'anni, fino al 2018 quando le strade si sono divise in seguito alla lite scaturita dalla trattativa per la vendita della squadra mai arrivata in porto. Una lite finita nelle stanze della procura con denunce incrociate che, alla fine, sono state archiviate.“E' acqua passata, le fratture si possono ricomporre se questo serve a fare l'interesse comune – il commento di Belgiorno – già non c'è il calcio di casa che gioca in casa e che vogliamo fare, togliere anche lo stadio? A meno che non ci sia né la voglia né la volontà di riaprire, allora basta dirlo e ci mettiamo una pietra sopra consapevoli che quella struttura comunque costa e che anche un euro, come dice l'assessore allo Sport Vannucci, è un euro buttato”.Secondo il capogruppo di Fdi occorre pensare a un progetto di ampia portata, lungimirante che vada oltre il solo campo da calcio: “Si può prevedere un ristorante, una parte commerciale, anche una struttura ricettiva visto che la stazione è a pochi passi – dice Belgiorno – si può fare tanto ma c'è una cosa dalla quale il Comune deve partire: rimettere a posto la struttura in modo che possa essere utilizzabile anche domani, solo così si può attrarre investimenti”. E per Belgiorno è sbagliato anche pensare a ipotesi diverse dal calcio per riempire il Lungobisenzio: “Manca uno spazio per il calcio e a quello deve servire lo stadio, altre strutture ci sono e sono poco utilizzate e penso al Chersoni. Rimettere in piedi la struttura, riallacciare rapporti a lungo consolidati, cancellare le ruggini e ripartire. Il futuro sta nelle mani del sindaco e dell'unico imprenditore che ad oggi ha le possibilità per trattare, Paolo Toccafondi”.