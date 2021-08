28.08.2021 h 16:34 commenti

Lungobisenzio, approvato il progetto per sistemare la tribuna d'onore

Intanto procedono i lavori per ottenere l'agibilità dell'impianto per le partite della serie D. L'obiettivo è riuscire a ospitare il sopralluogo della commissione per il pubblico spettacolo entro fine settembre

(e.b.)

La giunta Biffoni ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione della tribuna del Lungobisenzio. L’intervento permetterà di sistemare la copertura, ora caratterizzata da pesanti infiltrazioni d’acqua con conseguente distacco di intonaco, macchie di umidità e danni alle sedute. Saranno sistemati anche gli spazi sottostanti e i relativi impianti di servizio. A questo punto non resta che procedere con l’affidamento dell’intervento.I lavori possono essere realizzati senza impedire l’utilizzo degli altri spazi della struttura sportiva che dovrebbe riaprire i battenti all’inizio dell’autunno dopo un lunghissimo periodo di chiusura legato alle vicissitudini tra l’ex gestore ed ex proprietario dell’Ac Prato e il Comune. E’ in corso il cantiere per la sistemazione degli spogliatoi e delle vie di esodo e per l’adeguamento dei servizi igienici per la tribuna degli ospiti in funzione dell’agibilità dell’impianto per le partite della serie D della stagione calcistica che sta per iniziare. L’obiettivo è poter convocare la commissione di pubblico spettacolo per la fine di settembre. L’agibilità e quindi l’utilizzo dello stadio è possibile anche con la tribuna d’onore inibita al pubblico fino al suo risanamento perché potranno essere utilizzate le tribune scoperte lato ferrovia e lato campi da tennis. Vedremo se la riapertura dello stadio coinciderà con la prima partita in casa dell’Ac Prato. Il calendario dovrebbe uscire nei prossimi giorni.L’intervento sulle tribune ha un costo complessivo di 170mila euro. Aggiungendo la sistemazione del campo e gli interventi in corso per ottenere il via libera della commissione di pubblico spettacolo si arriva a circa 400mila euro.