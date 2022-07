04.07.2022 h 11:13 commenti

Lungobisenzio, allo studio progetto per lasciare agibile la tribuna centrale anche durante i lavori

Dopo la revoca dell'appalto alla Fiorentina Costruzioni e la rimozione delle impalcature, il Comune punta ad un nuovo piano di lavori in modo da avere fin da subito completamente agibile lo stadio

L'intervento di ristrutturazione della tribuna d'onore dello stadio Lungobisenzio potrebbe andare d'accordo con la presenza di pubblico. A questo stanno lavorando gli uffici comunali dopo la risoluzione del contratto con la Fiorentina Costruzioni, la ditta che si era aggiudicata l'appalto e che è stata rimossa a causa delle inadempienze sui lavori. “L'obiettivo che vorremmo raggiungere – spiega l'assessore allo Sport, Luca Vannucci – è non dover fare ricorso anche la prossima stagione alla tribuna mobile ma utilizzare quella d'onore pur con i lavori in corso”. Obiettivo che sarà fattibile se si riuscirà a progettare un intervento di risistemazione della copertura, danneggiata dalle infiltrazioni d'acqua, senza impattare sugli spazi destinati agli spettatori.Nelle settimane scorse è stata rimossa la tribuna mobile che dalla fine di gennaio, vale a dire da quando il Prato è tornato a giocare al Lungobisenzio dopo tre anni e mezzo di assenza, ha accolto tifosi, giornalisti, dirigenti e addetti ai lavori. “Riteniamo possibile poter farne a meno – ancora Vannucci – almeno questo è l'auspicio”. Rimossa anche tutta l'impalcatura che era stata montata all'interno della tribuna d'onore e questo ha consentito di liberare gli spazi e verificare quanto del lavoro che era stata commissionato è stato realizzato dalla Fiorentina Costruzioni.Entro luglio sarà definito il nuovo progetto e avviato l'iter di assegnazione dell'appalto attraverso una procedura semplificata: “Impossibile fare previsioni sui tempi di consegna dei lavori e di conclusione del cantiere – fanno sapere gli uffici – molto dipende anche dalla risposta che arriverà dal mercato”. Il valore dell'intervento è di poco inferiore a 150mila euro, quanto basta per non ricorrere alla gara e in questo modo accorciare la prassi. Il Comune, salvo intoppi, inviterà 4-5 imprese a presentare un'offerta e deciderà. “Gli operai lavoreranno sul tetto e i tifosi, in tutta sicurezza, potranno assistere alle partite del Prato – conclude Vannucci – consideriamo questa modalità concretamente realizzabile. Purtroppo siamo stati sfortunati proprio sull'ultimo step: abbiamo rifatto il manto d'erba, abbiamo sistemato gli spogliatoi, spostato gli spalti, messo a posto le scalinate, adeguato le vie d'uscita e ci siamo fermati, purtroppo, quando è stato il momento di mettere mano ai problemi di infiltrazione della tribuna d'onore. Stiamo facendo il massimo per concludere definitivamente i lavori del nuovo Lungobisenzio”.