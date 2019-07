Chi, un giorno, si assumerà l'onere e l'onore di gestire lo stadio Lungobisenzio dovrà occuparsi anche di un'altra incombenza, l'agibilità per il pubblico spettacolo. Quella rilasciata dalla commissione oltre un anno fa è scaduta lunedì scorso, 15 luglio. Il suo rinnovo è legato a doppio filo all'uso che verrà fatto dell'impianto che dopo il lungo e costoso intervento di adeguamento, è adatto alle partite di serie C e ha una capienza di 3mila spettatori. All'orizzonte però, non sembrano affacciarsi soluzioni congrue e concrete. La manifestazione d'interesse pubblicata dal Comune di Prato e scaduta lo scorso 7 giugno, ha visto una sola adesione, quella della Audax Zenith. Difficile dire se questo si tradurrà in un'offerta vera e propria perchè con una procedura negoziata in procinto di essere formalizzata gli uffici comunali mantengono il massimo riserbo e così di conseguenza fa anche la politica. Certo appare strano che una società che gioca in eccellenza e che ha già un campo rinnovato come quello di via del Purgatorio, si interessi a un impianto più complesso e più costoso del proprio. Nei prossimi giorni scopriremo le reali intenzioni della Zenith e di conseguenza le contromosse del Comune per dare allo stadio una nuova vita. Dopo costosi lavori di adeguamento su cui tra l'altro è stata aperta anche un'inchiesta giudiziaria, l'amministrazione comunale ha in mano un impianto vuoto che necessita continuamente di cure. Le foto che ci sono state inviate ieri, 16 luglio, testimoniano le difficoltà in cui si trova il Comune a tenere in condizioni dignitose il Lungobisenzio nonostate l'affidamento a Consiag Servizi della manutenzione ordinaria.Tra l'erba alta si nota anche una sorta di cedimento del terreno di gioco che di conseguenza, in caso di pioggia o di irrigazione, si allaga. Poi c'è da considerare l'adeguamento dei bagni e la fatiscenza della tribuna. Secondo gli esperti, la spesa per far fronte all'ordinario oscilla tra 150 e i 200mila euro l'anno. Non è un impegno banale per le casse comunali, figuriamoci per le società sportive. La manifestazione d'interesse appena scaduta prevede che il gestore si faccia carico di buona parte di questi oneri. Se la procedura darà esito negativo, l'amministrazione potrebbe pensare anche a trattative dirette con le varie società calcistiche che operano nell'hinterland, ma ancora è prematuro parlarne. Secondo fonti interne al Comune, potrebbe essere tentata la strada di riavvicinamento a Paolo Toccafondi, patron dell'Ac Prato "sfrattato" dal Lungobisenzio quasi un anno fa per lo scontro nato con il sindaco per la mancata cessione della società.