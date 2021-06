17.06.2021 h 16:17 commenti

Lungobisenzio, ad occuparsi della semina del prato sarà uno dei maggiori esperti del settore

Si parte con il diserbo a fine giugno e si prosegue con la semina di due tipi di erba a settembre. Seguiranno 25 giorni di stop. Estate di lavori anche per gli spogliatoi e gli impianti per aver il via libera della commissione di pubblico spettacolo, poi ad attività sportiva ci si occuperà della copertura della tribuna

A fine giugno i papaveri, i fiorellini di campo e l'erbaccia che da troppo tempo caratterizzano il campo di gioco del Lungobisenzio saranno eliminati con un primo intervento di diserbo e arieggiatura a cui seguirà, tra fine agosto e settembre la trasemina di due tipi di erba per dare alla società che prenderà in concessione la struttura un campo di gioco adeguato per la serie D per un costo di 30 mila euro più Iva. L'intervento sarà a cura della Galardini Sport di Pistoia, azienda che si occupa di manti erbosi sportivi ad altissimi livelli, e dovrebbe anche risolvere i problemi di ristagno dell'acqua verificati in qualche punto del quadrilatero. Durante l'estate saranno sistemati anche gli spogliatoi, gli impianti e tutti quegli elementi necessari a ottenere il via libera dalla commissione per il pubblico spettacolo. Questo per dare al nuovo gestore che uscirà dalla procedura pubblica, un impianto pronto all'uso. Poi, ad attività ripresa, si penserà a risistemare la copertura della tribuna, spostando il pubblico negli altri spalti presenti. Il costo totale degli interventi che sarà sostenuto dal Comune si aggira attorno ai 400mila euro.

Il serrato cronoprogramma dei lavori che ridarà alla città il suo stadio dopo 4 anni di chiusura legata prima ai lavori di messa a norma e poi alla rottura dei rapporti tra il Comune e la precedente dirigenza del Prato calcio, è stato presentato questa mattina, 17 giugno, dalla dirigente del servizio patrimonio e sport, Valentina Pacini, e dal responsabile dell'edilizia sportiva, Iuri Baldi nel corso del sopralluogo congiunto delle commissioni 3 (lavori pubblici) e 5 (sport), presiedute rispettivamente da Paola Tassi e Rosanna Sciumbata, al Lungobisenzio. Inizierà lunedì prossimo lo sgombero del materiale vario lasciato dall'Ac Prato dentro l'impianto dopo il tumultuoso addio di tre anni fa. La società ha dato la liberatoria a ulteriore prova dell'inizio di un nuovo corso nei rapporti con l'amministrazione comunale.



La manifestazione d'interesse per affidare la struttura, scadrà il 23 giugno e dovrà essere seguita da un'altra procedura tra gli eventuali partecipanti che, salvo imprevisti, dovrebbe darci il nome del vincitore per la fine di luglio. Tutti danno per scontata la partecipazione dell'Ac Prato dopo gli annunci del nuovo patron Stefano Commini, è da vedere se ci saranno dei contendenti. Il canone concessorio ha una base d'asta di 5mila euro all'anno al rialzo. Cifra contestata da alcuni rappresentanti dell'opposizione perché ritenuta troppo bassa come ad esempio da Silvia La Vita del Movimento 5 Stelle, mentre per altri la struttura doveva essere data a costo zero come avviene in altre città come sottolineato dal consigliere Marco Curcio della Lega. La dirigente Pacini ha spiegato che c'è un problema di Corte dei Conti e che la scelta di azzerare il canone dipende anche da come vengono redistribuiti i costi tra Comune e concessionario. Nel caso di Prato si è scelto di calibrare il canone sulla redditività dell'impianto considerando anche che il gestore dovrà mantenere il campo con una spesa prevista di 30mila euro all'anno, oltre alle utenze, alla pulizia e al custode per un totale di oltre 150mila euro all'anno. La concessione durerà cinque anni rinnovabili per altrettanti. Il Comune potrà usare la struttura 10 giorni l'anno. Chi vincerà non potrà usare il campo principale subito da settembre perchè dopo la semina dell'erba, prevista in quel mese, è necessario uno stop all'utilizzo di circa 25 giorni.



Il consigliere Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia che "tutti i soldi spesi fino a ora non sono evidentemente serviti e che la colpa di quanto accaduto è del sindaco Biffoni e del vicesindaco del precedente mandato Simone Faggi che si sono comportati da ultrà e non da amministratori pubblici. Spero che il futuro su cui voi state scommettendo e di cui vi prendete ogni responsabilità, non preveda che il Comune paghi per tutto". Ha ribattuto l'assessore allo Sport, Luca Vannucci: "Parlare del passato serve per non risbagliare in futuro ma non certo a dare delle risposte ai cittadini. Ora l'importante è riportare l'attività sportiva al Lungobisenzio, per il bene della città prima che per il resto. Ho chiesto che questo sopralluogo fosse fatto prima della pulizia, proprio per agire in massima trasparenza". Enrico Romei della lista Sport sottolinea anche un altro aspetto: "Sono contento che il bando preveda la possibilità di riservare ore e giornate anche per altre realtà oltre al concessionario. Così, davvero lo stadio può essere avvicinato alla collettività. Chi si aggiudicherà il bando dovrà avere una sensibilità importante per aprire le porte anche in funzione di eventi sociali e dedicati all'attività motoria".

Il sopralluogo, durato due ore, è terminato con un nuovo duro scontro tra il consigliere leghista Curcio e la presidente Sciumbata per l'annunciato scioglimento della commissione 5 prima del passaggio negli spogliatoi che, seppur lasciato per ultimo, è stata possibile con la presidente della 3 Paola Tassi. Discussione, avvenuta proprio durante la visita in questi locali, resa ancora più accesa dall'intervento a difesa di Sciumbata dei consiglieri Pd, Martina Guerrini, Monia Faltoni e Marco Biagioni che poi hanno abbandonato i lavori non ritenendo esistessero le condizioni per andare avanti.

(e.b.)