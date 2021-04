11.04.2021 h 18:29 commenti

Lungo il Bisenzio l'estate "si fa in quattro", il Comune cerca un unico gestore per il suo poker di spazi di Riversibility

La spiaggia urbana, i container al Serraglio e al Ponte Petrino, ma anche l'Anfiteatro di Santa Lucia nel nuovo bando in pubblicazione a breve

Un unico gestore per i container-bar al Serraglio e al Ponte Petrino, per la spiaggia urbana sulle rive del Bisenzio lungo viale Galilei e anche per l’anfiteatro di Santa Lucia. E’ ciò che sta cercando il Comune di Prato con il nuovo bando che rispetto all’anno scorso raddoppia gli spazi del progetto Riversibility da animare nella bella stagione e triplica la durata dell’affidamento che stavolta sarà di tre anni anziché di uno.Chi vincerà il bando, che sarà pubblicato a breve, avrà a disposizione i quattro spazi fino all’ottobre del 2023. Ovviamente il periodo d’uso della spiaggia urbana, assegnata all’inizio di giugno e vincolata al periodo estivo, è regolato dalla Regione in relazione al rischio idraulico che la stretta vicinanza al Bisenzio comporta. Utilizzo necessariamente legato ai mesi estivi anche per l’anfiteatro di Santa Lucia dove saranno organizzati eventi musicali e spettacoli con la possibilità di aggiungere un punto ristoro.Più flessibile l’uso dei container- bar, circondati da tavolini e sedie, per ravvivare zone complesse quali il Serraglio e il Ponte Petrino. E’ possibile organizzare eventi sia in questi ultimi due punti che nella spiaggia urbana.