14.03.2020 h 09:35 commenti

Lunghe code ordinate fuori dai supermercati. La Filcams Cgil: "La domenica chiudiamo tutte le attività commerciali"

In tanti attendono all'esterno dei negozi il proprio turno, mantenendo la distanza di sicurezza e indossando quasi tutti la mascherina. Il sindacato propone anche di restringere gli orari di apertura per tutelare i dipendenti

Lunghe code all'esterno dei principali supermercati della città stamani, sabato 14 marzo. Le file sono dovute al contingentamento degli ingressi. I clienti, pazientemente, si sono messi in attesa del proprio turno rispettando la distanza di sicurezza e indossando, quasi sempre, le mascherine.

Intanto il sindacato chiede di chiudere la domenica tutte le attività commerciali, e restringere gli orari d’apertura negli altri giorni, "per tutelare la salute di lavoratori, divenuti indispensabili". Lo chiede in particolare la Filcams Cgil di Prato, che ricorda come il recente decreto della presidenza del Consiglio, con le misure di contrasto per il coronavirus, contempli le aperture "solo nel rispetto delle condizioni di sicurezza, per i cittadini e i lavoratori". Condizioni, aggiunge la Filcams Cgil Prato, che "i datori di lavoro hanno l’obbligo di assicurare. Nel caso venissero meno, o fossero in divenire, i lavoratori si devono fermare, fino a quando non sia garantita la tutela della salute".

"I settori alimentari e di prima necessità riconosciuti dal decreto dell’11 marzo – continua il documento della Filcams di Prato – sono diventati presìdi fondamentali, e vedono al loro interno lavoratrici e lavoratori, impegnati in prima persona a fornire il servizio ai cittadini, esposti fortemente al rischio contagio. Per questo oltre agli inviti, a cui ci associamo, a tenere comportamenti responsabili anche per quanto concerne gli atteggiamenti di consumo, appare ragionevole prevedere per le lavoratrici e i lavoratori del commercio e dei servizi associati, come la pulizia dei locali, orari di lavoro che riducano i rischi di contagio. Le tutele e la sicurezza riguardano tutti".

A questo proposito da lunedì 16 marzo tutti i punti vendita di Unicoop Firenze chiuderanno alle 20. "Tale provvedimento - spiega l'azienda - si rende necessario per garantire il rifornimento delle merci in condizioni di sicurezza e per assicurare a soci e clienti la reperibilità della merce sugli scaffali".