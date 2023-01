23.01.2023 h 18:21 commenti

Lunghe attese per un letto e sottoutilizzo delle ali, Fratelli d'Italia ne chiede conto a Giani

Dopo il sopralluogo della scorse settimana, i consiglieri regionali hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta

I problemi registrati al pronto soccorso di Prato per le lunghe attese in barella per un posto letto approdano sui banchi del Consiglio regionale, grazie a un'interrogazione a risposta scritta presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli e Vittorio Fantozzi. Come annunciato lunedì scorso, 16 gennaio, al termine del sopralluogo a sorpresa effettuato al Santo Stefano, Torselli chiede al presidente della giunta toscana, Eugenio Giani, delucidazioni sul sottoutilizzo delle due ali costruite durante la pandemia alle due estremità dell'ospedale lato ingresso, nonostante il costante bisogno di spazi.In questo momento l'ala sud ospita il day service multidisciplinare, mentre la gemella a nord è inutilizzata. Essendo accessibile solo dall'esterno o passando dalla dialisi, dovrà essere realizzato un corridoio climatizzato per collegarla direttamente al resto dell'ospedale. Il progetto è in corso di definizione. Ritenendo necessaria, vista la difficile situazione al pronto soccorso, “intraprendere modifiche strutturali e organizzative che intervengano sulle criticità per risolvere la situazione di estrema emergenza del pronto soccorso”, Torselli e Fantozzi chiedono perché “l'ala Nord sia inutilizzata da mesi, se si intenda adibire tale spazio all'emergenza urgenza e in caso di risposta affermativa in che tempi” e infine “se e in che modo intenda intervenire per risolvere le criticità del pronto soccorso di Prato e renderlo adatto, adeguato e all'altezza della seconda città della Toscana per popolazione”. La risposta a tale interrogazione romperebbe il silenzio fino a oggi tenuto dalla Regione sulle numerose criticità della sanità pratese. Ad oggi è intervenuta solo l'Asl Toscana Centro per annunciare a breve l'attivazione di altri sette letti di Medicina a Villa Fiorita e a data ancora da stabilire i ventiquattro di cure intermedie al vecchio ospedale. Nel frattempo al pronto soccorso pratese la situazione resta esplosiva.