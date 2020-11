12.11.2020 h 18:42 commenti

Lunedì via ai lavori per "allargare" il Santo Stefano: è corsa contro il tempo per attivare nuovi posti letto

La direttrice dell'ospedale Daniela Matarrese ha fatto il punto della situazione: oggi i pazienti con il covid sono 143 nel reparto specifico e 30 in terapia intensiva. Nelle nuove ali ne potranno essere ricoverati altri 54

(e.b.)

Partiranno lunedì 16 novembre i lavori alle cosiddette "ali del Santo Stefano" per sistemare altri 54 letti per pazienti Covid ordinari. Lo ha annunciato la direttrice dell'ospedale Daniela Matarrese che oggi, 12 novembre, ha fatto il punto sui posti letto occupati, disponibili e attivabili con la stampa.A tempo di record, dunque, i tecnici dell'Asl Toscana Centro guidati dall'ingegner Gianluca Gavazzi, stanno definendo progetto e gara d'appalto per il mini ampliamento del nosocomio, fortemente voluto sia dalla direttrice Matarrese che dal sindaco Matteo Biffoni per avere spalle forti nella lotta all'emergenza Covid: "Ringrazio il direttore generale Morello Marchese, il sindaco e il governatore Giani, per aver permesso questo intervento che una volta terminata l'emergenza, resterà alla città e all'ospedale. - afferma Matarrese - L'idea è di farci degli ambulatori. Basterà sistemare delle pareti di cartongesso per creare delle stanze".Per ospitare i letti Covid infatti saranno creati degli open space in entrambe le ali per un totale di 1.500 metri quadrati. L'intervento, finanziato in somma urgenza con fondi della protezione civile, sarà pronto a dicembre e ovviamente implicherà un rafforzamento di personale. "L'idea - prosegue Matarrese - è di usare le ali per i pazienti Covid in fase di guarigione prima della dimissione dato che in genere il decorso della malattia è lungo. Spezzare le varie fasi, ci aiuterà molto".Facciamo il punto ora, sui posti letto già esistenti. Oggi i ricoveri Covid sono 143 in area medica (+ 5 rispetto a ieri), 7 in Malattie infettive e 30 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). In base a dei report quotidiani che si traducono in previsioni sui ricoveri, dalla prossima settimana saranno attivati nuovi moduli Covid nel terzo settore del secondo piano fino a un massimo di 40 posti riducendo in parte la chirurgia ma senza toccare l'area materno infantile e l'oncologia. Per ora non ce n'è bisogno, ma nel caso la terapia intensiva può aumentare fino a 40 i posti Covid allargandosi nella subintensiva. Garantiti anche 5 letti per casi No Covid.E a proposito per dare ai pratesi una risposta ad eventuali problematiche No Covid, sempre dalla prossima settimana saranno attivati 18 letti d'area medica a Villa Fiorita. I posti letto No Covid del Santo Stefano, al momento, sono 140 e si trovano al terzo piano. Le attività specialistiche sono garantite al Centro Giovannini e nella palazzina Ovest del Misericordia e Dolce. A breve, come annunciato ieri dal direttore generale dell'Asl, saranno sospese le attività programmate in tutte gli ospedali dell'azienda.Nonostante ad oggi il numero di casi sia già superiore all'apice raggiunto durante la prima ondata, che l'età media si è abbassata di almeno 7 anni arrivando a 65 anni e che siano aumentati pazienti con polmoniti e che necessitano di respiratori, la direttrice Matarrese, che è anche responsabile della rete ospedaliera, si sente di tranquillizzare la popolazione: "Solo nell'area vasta gli ospedali sono 14, lavorando in rete quindi, riusciamo a bilanciare ogni situazione. Comprendendo anche Careggi, a dicembre i posti Covid saranno 1.850. Oggi sono circa 150 in meno. In più vedo che c'è grande collaborazione da parte dei cittadini che evitano di venire al pronto soccorso per cose non gravi. Gli accessi sono diminuiti. Li ringrazio per questo perché ci aiutano a concentrare ogni sforzo sul Covid e sulle altre emergenze. E un grazie speciale va a tutto il personale che si sta impegnando oltre le proprie competenze e senza risparmiarsi".