Lunedì parte la riasfaltatura di via Reggiana, attenzione ai divieti e alle deviazioni

I lavori dureranno tutta la settimana e saranno suddivisi in tre fasi. Si comincia con il primo tratto fino all'incrocio con via della Solidarietà

Da lunedì 25 a sabato 30 luglio si svolgeranno i lavori di riasfaltatura di via Reggiana, divisi in tre fasi progressive. La prima interesserà il tratto compreso tra l'incrocio con via della Solidarietà e il civico 68 con divieto di transito e sosta. Chiuse anche le rotatorie tra via Reggiana e via delle Gardenie e tra via Reggiana, via San Giusto, e via di Gello.

Il transito proveniente da via san Giusto/via di Gello diretto verso via Reggiana sarà deviato in via di san Giusto, via dei Gerani e via delle Gardenie; quello da via di Reggiana verso via di Gello/via di san Giusto sarà deviato in via delle Gardenie e via dei Gerani.

Deviazioni anche per il trasporto pubblico locale: la Linea 12 in direzione Casale seguirà percorso regolare fino a via di Gello, poi deviazione in via di san Giusto, via Galcianese, via Braudel, S.S. 719 (Declassata) inversione rotatoria tra viale S. Allende/viale Chang Zhou/Declassata, via Abbè Pierre, via di Reggiana e poi regolare; Linea 12 in direzione Figline percorso regolare fino a via di Reggiana, poi deviazione in via Pierre, S.S.719, via della Solidarietà, via di san Giusto, via di Gello e poi regolare.

La seconda fase interesserà il tratto tra tra il civico 58 e il civico 94 e via delle Gardenie dall'incrocio con via di Reggiana e il civico 121 con divieto di transito e sosta.

Il transito proveniente da via di Reggiana lato via san Giusto verso via di Reggiana/via Pierre/via delle Pleiadi sarà deviato in via di san Giusto, , via Galcianese, via Braudel, S.S. 719 (Declassata) , inversione rotatoria sovrappasso S.S. 791/viale S. Allende/viale C. Zhou, S.S.719 e via Pierre; quello da via di Reggiana lato via delle Pleiadi/via Orione verso via di Reggiana lato via di Gello/via di san Giusto, sarà deviato in via Pierre, S.S. 719 e via della Solidarietà.

Infine la terza fase interesserà il tratto tra il civico 99/A e l'area adibita all'autostazione bus con divieto di transito e sosta. Le deviazioni sono le stesse.